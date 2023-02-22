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Сегодня, 16:02

Спортдиректор «Оренбурга» рассказал о планах клуба на последний день трансферного окна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ближайших трансферных планах уральского клуба.

«Наш клуб не собирается подписывать ни одного футболиста до конца трансферного окна. Команда укомплектована. Также у нас есть список футболистов с истекающими контрактами. Мы вернемся со сборов и в штатном режиме продлим тех игроков, кто нам нужен. Все находится под контролем. Как переподпишем с кем-то соглашение, так сразу об этом объявим», — приводит слова Андреева Sport24.

Зимнее окно переходов закрывается в России сегодня, 22 февраля.

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-22-sportdirektor-orenburga-rasskazal-o-planakh-kluba-na-posledniy-den-transfernogo-okna
Дмитрий Андреев
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