В «Локомотиве» рассказали, при каких условиях клуб отпустит Пиняева

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил «СЭ» на вопрос о том, при каком раскладе клуб готов расстаться с Сергеем Пиняевым.

«Если будет какое-то сумасшедшее предложение. Сумасшедшее — это хорошее для клуба. На данный момент у нас нет ни одного предложения по Пиняеву», — сказал Ульянов «СЭ».

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 16 матчах за железнодорожников.

Контракт 18-летнего россиянина с московским клубом действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.