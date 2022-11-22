Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Клуб не получал официальных предложений по Сычевому. На его месте я бы доиграл сезон в «Оренбурге»

22 ноября, 14:45
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал о будущем форварда Владимира Сычевого, который лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.
— Сычевым интересуются многие клубы, сообщают об интересе ЦСКА, «Краснодара», «Торпедо». Вы как реагируете на эти новости?
— Это все на уровне слухов. Никаких официальных предложений не было. Понятно, что цель любого футболиста — попасть в хорошую команду, пойти на повышение. Это нормальное явление.
Но как я вижу ситуацию и как мы обсуждали ее с Вовой и Марцелом: Сычевой сейчас находится в комфортной среде; его все знают, он всех знает, требования тренера ясны. Конечно, ему принимать решение, переходить куда-то или нет. На его месте я бы доиграл сезон в «Оренбурге», поборолся за звание лучшего бомбардира, а дальше уже принимал решение.
— Может, лучше не до конца сезона поиграть, а дольше, чтобы и в новом чемпионате доказать, что эта статистика не случайность? Все помнят пример Гамида Агаларова.
— Да, возможно. Как правило, хорошие клубы игроков группы атаки смотрят не по одному сезону и тем более не по первой части чемпионата, а на длительном отрезке — в 2-3 года.
И пока нам конкретных предложений действительно не поступало. Если поступят, то решение за Вовой. А что он думает, это лучше у него спросить.
Контракт Сычевого с «Оренбургом» действует до конца 2024 года. В этом сезоне на его счету 17 матчей, 16 голов и 2 результативные передачи.
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