Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Клуб не получал официальных предложений по Сычевому. На его месте я бы доиграл сезон в «Оренбурге»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал о будущем форварда Владимира Сычевого, который лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

— Сычевым интересуются многие клубы, сообщают об интересе ЦСКА, «Краснодара», «Торпедо». Вы как реагируете на эти новости?

— Это все на уровне слухов. Никаких официальных предложений не было. Понятно, что цель любого футболиста — попасть в хорошую команду, пойти на повышение. Это нормальное явление.

Но как я вижу ситуацию и как мы обсуждали ее с Вовой и Марцелом: Сычевой сейчас находится в комфортной среде; его все знают, он всех знает, требования тренера ясны. Конечно, ему принимать решение, переходить куда-то или нет. На его месте я бы доиграл сезон в «Оренбурге», поборолся за звание лучшего бомбардира, а дальше уже принимал решение.

— Может, лучше не до конца сезона поиграть, а дольше, чтобы и в новом чемпионате доказать, что эта статистика не случайность? Все помнят пример Гамида Агаларова.

— Да, возможно. Как правило, хорошие клубы игроков группы атаки смотрят не по одному сезону и тем более не по первой части чемпионата, а на длительном отрезке — в 2-3 года.

И пока нам конкретных предложений действительно не поступало. Если поступят, то решение за Вовой. А что он думает, это лучше у него спросить.

Контракт Сычевого с «Оренбургом» действует до конца 2024 года. В этом сезоне на его счету 17 матчей, 16 голов и 2 результативные передачи.