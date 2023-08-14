Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что из-за курса рубля стремительно растут суммы трансферов и зарплаты игроков

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, сказалось ли падение курса рубля на функционировании клуба.

«Конечно, курс рубля сказывается на бюджете, зарплатах. Проблем на фоне этого нет, но это, безусловно, отразилось на «Оренбурге», ведь бюджет нашего клуба привязан к рублю. Все стремительно растет: сумма трансферов, зарплаты футболистов, ведь раньше игроки приходил по курсу в 60 рублей, а сейчас уже 100 — разница существенная», — цитирует Андреева Sport24.

На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 1 очко за 4 тура. 20 августа оренбуржцы сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.