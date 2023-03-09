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Судейство

Сегодня, 10:00

Безбородов назначен главным арбитром матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел»

Иван Торопцев
Корреспондент
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский футбольный союз (РФС) объявил назначения арбитров на матчи 19-го тура чемпионата России по футболу.

Главным судьей встречи «Спартак» — «Факел» станет Владислав Безбородов, его ассистентами будут Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Резервный судья — Игорь Панин, ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Арам Петросян.

Назначения судей на матчи 19-го тура РПЛ:

10 марта (пятница)

«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Анатолий Цветнов.

11 марта (суббота)

«Торпедо» — «Урал»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Спартак» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Николай Левников.

«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.

«Краснодар» — «Динамо»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.

12 марта (воскресенье)

«Зенит» — «Химки»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Денис Березнов, Дмитрий Семенов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Юрий Чеботарев.

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ростов» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Эдуард Малый.

Источник: https://rfs.ru/news/217635
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ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Владислав Безбородов
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