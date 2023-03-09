Судейство
Сегодня, 10:00
Российский футбольный союз (РФС) объявил назначения арбитров на матчи 19-го тура чемпионата России по футболу.
Главным судьей встречи «Спартак» — «Факел» станет Владислав Безбородов, его ассистентами будут Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Резервный судья — Игорь Панин, ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Арам Петросян.
Назначения судей на матчи 19-го тура РПЛ:
10 марта (пятница)
«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Анатолий Цветнов.
11 марта (суббота)
«Торпедо» — «Урал»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Спартак» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Николай Левников.
«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.
«Краснодар» — «Динамо»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.
12 марта (воскресенье)
«Зенит» — «Химки»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Денис Березнов, Дмитрий Семенов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Юрий Чеботарев.
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ростов» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Эдуард Малый.