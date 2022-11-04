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Магкеев — о словах Баринова: «Он не маленький мальчик. На его месте я бы не давал такое интервью»

Магкеев высказался о словах Баринова о том, что игрокам «Локомотива» до фонаря происходящие в команде
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев прокомментировал слова капитана московской команды Дмитрия Баринова о том, что некоторым игрокам до фонаря происходящие в команде.

— Летом игроки «Локо» заявляли, что вы поборетесь с «Зенитом» за чемпионство.

— Руководство и тренерский штаб говорили то же самое, настраивали нас на такой сценарий, придавали уверенность. Все в команде реально были заряжены на борьбу с «Зенитом», а не за выживание — мы же представляем «Локомотив»...

— Сейчас у тебя есть уверенность, что вы точно не вылетите?

— Скажу так: все в команде пытаются исправить ситуацию. Обещаю, мы сделаем все, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики.

— Баринов говорил: ощущение, что некоторым игрокам до фонаря на происходящее.

— Это его мнение. Возможно, он говорил на эмоциях... Но на его месте я бы оставил такие мысли для разговора внутри коллектива. Мы обсуждали это с Барой, но подробности не раскрою. Они останутся между нами.

Станислав Магкеев. «Мы готовились к борьбе за золото, а не выживание. Сделаем все, чтобы исправиться». Магкеев — о крушении «Локомотива»

Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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