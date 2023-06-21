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Сегодня, 13:21

Стипиди не верит в переход форварда ЦСКА Чалова в «Галатасарай»

Алина Савинова
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Футбольный функционер Павел Стипиди оценил вероятность перехода нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Галатасарай».

«Думаю, что никто не рассматривает в Турции и Кокорина, ни Чалова. Я не пойму агента Федора. Зачем он во что бы это не стало хочет засунуть своего игрока лишь бы куда. Чемпионат Турции сейчас слабее нашего! Зачем он толкает туда этого Чалова? Вчера читал, что его приглашал какой-то испанский клуб. Я не верю, что сегодня какой-то европейский клуб приглашал Чалова. Мое мнение, что его там не будет, а если и будет, то ненадолго», — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.

21 июня турецкое издание Fanatik сообщило, что Чалов согласился перейти в «Галатасарай».

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10949783-stipidi-ne-verit-v-perehod-chalova-v-galatasaraj.html
Федор Чалов
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