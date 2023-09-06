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Сегодня, 16:26

Стипиди считает увольнение Евсеева глупейшим шагом руководства «Факела»

Алина Савинова
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди отреагировал на отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».

«По Евсееву видно, что он амбициозный тренер, хочет чего-то добиться. Во время матчей он полностью включен в игру. Когда я прочитал про его отставку, то был поражен. Зачем убирать Евсеева, когда он только нашел с командой понимание, стабилизировал состав после той ротации, которая была раньше, и заиграли пацаны? Даже в тех матчах, где были поражения, «Факел» по игре особо не уступал тем командам, с которыми он будет бороться за выживание. Так что я считаю увольнение Евсеева глупейшим шагом со стороны руководства «Факела», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Евсеев стал главным тренером «Факела» в мае 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей во всех турнирах, в которых одержала 7 побед, потерпела 9 поражений и 1 раз сыграла вничью. После 7 туров воронежский клуб занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005321340_stipidi_uvolnenie_evseeva__glupeyshiy_shag_rukovodstva_fakela
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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