Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:22

«Краснодар» — «Зенит»: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Кержаков снова ударил соперника по голове

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Краснодар» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Ростов» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции
1/2
Telegram Дзен

На 90+7-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» судья Сергей Иванов ошибочно не наказал вратаря гостей Михаила Кержакова 11-метровым ударом, когда он, не сыграв в мяч, шлепнул по голове Хуниора Алонсо.

Эпизод матча «Краснодар» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции

Такой же фол зенитовский голкипер совершил в августе 2021 года. Тогда на 32-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда их Кержаков ударил Николая Комличенко рукой по голове. Видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко в действия судьи не вмешались.

Эпизод матча «Ростов» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции

Решение бригады ЭСК тогда признала ошибочным.

Кроме того, ошибочными признали тогда и действия Павла Шадыханова в игре 1-го тура «Нижний Новгород» — «Сочи». В ней на 47-й минуте судья не наказал вратаря гостей Николая Заболотного пенальти. Тот попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил Бекима Балая рукой по голове. Мяч еще находился в игре.

Потом этот момент обсуждался на брифинге судей РПЛ, где было сказано, что за действия голкипера «Сочи» нужно было назначить пенальти.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Зенит
Михаил Кержаков
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Краснодар
182
133
Читайте также
Загитова опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье
Болельщица бросила кепку в спицы голландского велогонщика ван дер Пула
Боевики 25-й бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России
Потерявшиеся 13 млн евро, ошибка любимчика Абаскаля в день рождения тренера. Что случилось в матче «Сочи» - «Спартак»
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
Популярное видео
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
«Локомотив» — ЦСКА: Фассон забил первый гол в карьере
«Локомотив» — ЦСКА: Фассон забил первый гол в карьере. Онлайн-трансляция матча
«Локомотив» — ЦСКА: железнодорожники вышли вперед
«Краснодар» назвал слова Семака о билетах семьям и фанатам ложью
Олусегун: «Судейство повлияло на результат матча с «Зенитом»
Мусаев — о борьбе «Краснодара» за чемпионство: «Я даже не смотрю в таблицу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В «Оренбурге» заявили об отсутствии оснований для отмены матча с «Пари НН»

Кержаков — о победе «Зенита»: «Краснодару» не хватило сил, чтобы отыграться»