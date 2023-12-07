Судью Кукуяна прикрепили к «Спартаку»

Сегодня департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 18-го тура РПЛ. Павлу Кукуяну снова досталась игра с участием «Спартака».

Всего у сочинца девять встреч в роли судьи в этом чемпионате. В четырех из них играли или сыграют красно-белые:

2-й тур. «Спартак» — «Балтика» — 2:1

9-й тур. «Спартак» — «Динамо» — 1:0

14-й тур. «Локомотив» — «Спартак» — 1:1

18-й тур. «Спартак» — «Крылья Советов»

Кроме того, у него еще три встречи красно-белых в роли ВАР и АВАР: «Спартак» — «Ахмат» (0:0), «Балтика» — «Спартак» (0:2) и «Ахмат» — «Спартак» (2:1).

Кукуян работает на матчах команды Гильермо Абаскаля в четырех турах из последних пяти.