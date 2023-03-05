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Талалаев — о матче «Торпедо» с «Краснодаром»: «Нам было тяжело, благодарен ребятам, что выдержали»

Талалаев оценил игру «Торпедо» в матче с «Краснодаром»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев после гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2) оценил игру команды.

«Сегодня удалось зацепить ничью: провели хороший первый тайм, наша команда управляла игрой, правильно действовала. Во втором тайме «Краснодар» заиграл иначе, стал активнее задействовать фланги. Нам было тяжело, благодарен ребятам, что выдержали. Это первые очки для нашего тренерского штаба, первые голы», — цитирует Талалаева пресс-служба команды.

«Краснодар» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 18 матчах. «Торпедо» располагается на 16-й строчке — 7 очков.

Андрей Талалаев
ФК Краснодар
ФК Торпедо (Москва)
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