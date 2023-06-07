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Сегодня, 18:35

Тарасов не исключил возможности сыграть за «Родину» в случае выхода в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Тарасов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Футболист медийного клуба «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов в комментарии для «СЭ» не исключил возможности снова сыграть в российской премьер-лиге.

«Я могу сыграть за «Родину»? Если они выйдут в РПЛ, конечно, я заявлюсь. Почему бы не сыграть в РПЛ против «Локомотива» и «Спартака». С руководством не обсуждали, но я думаю, это не проблема», — сказал Тарасов «СЭ».

Последним профессиональным клубом 36-летнего Тарасова был «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. В РПЛ он играл за «Томь», «Москву», «Локомотив» и «Рубин».

В эти минуты «Родина» встречается с «Пари НН» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

Дмитрий Тарасов
РПЛ
ФК Родина
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