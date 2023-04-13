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Сегодня, 12:30

Тарханов считает, что серебро в РПЛ разыграют ЦСКА и «Спартак»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов предположил, кто может занять второе место в РПЛ.

«За второе место будет ожесточенная борьба, я думаю. Интересно будет посмотреть, кто все-таки лучше проявит себя в концовке. «Ростов» сейчас не показывают стабильную игру, хотя очки набирают. Думаю, что серебро разыграют ЦСКА и «Спартак», у них есть игра, видно, что сейчас они явные фавориты. Но у «Спартака» есть потери в лице Джикии и Промеса, а ЦСКА наоборот сейчас на ходу. Борьба будет до последнего тура», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

После 22 туров второе место в чемпионате России занимает «Ростов» с 45 очками. Третьим идет «Спартак» (42 очка), а четвертым — ЦСКА (41 очко).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-tsska-i-spartak-razy-grayut-serebro-v-rpl/
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Александр Тарханов
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