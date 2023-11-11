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Сегодня, 14:45

Тарханов считает «Зенит» фаворитом в матче с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Я думаю, у «Зенита» больше шансов на победу. Все-таки команда играет на своем поле. К тому же уровень футболистов «Зенита» повыше, чем у «Краснодара». Особенно, если мы говорим о иностранцах. Думаю, защитники питерцев смогут перекрыть атакующие действия своих соперников. Хотя «Краснодар» в этом сезоне перестроился и действует немного нестандартно для себя. «Быки» тоже надежно играют в обороне и наладили эффективность атаки. В пользу «Зенита» также играет опыт в борьбе за первое место. Это имеет важное значение. Впереди еще второй круг, так что рано подводить какие-то итоги, если мы говорим о борьбе за чемпионство. В начале сезона у сине-бело-голубых проблемы возникли во многом из-за того, что команду покинули ведущие футболисты. Сейчас они выровнялись и играют стабильно», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене» 11 ноября. Начало — 19:30 (мск).

Сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате России, набрав 29 очков в 14 матчах. На счету команды Владимира Ивича 31 очко, она располагается на первой строчке таблицы.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005443606_tarhanov_segodnya_u_zenita_bolshe_shansov_na_pobedu
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