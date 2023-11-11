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Сегодня, 14:37

Обедзинский оценил чемпионские перспективы «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский оценил чемпионские перспективы «Краснодара».

«Все покажет длительная дистанция. Может случиться так, что лишь мгновение ты наверху — и стремительно катишься вниз. Матч с «Зенитом» — за шесть очков. Если «Зенит» выиграет, может стать очень плохо для «быков». Они третьими уже были, бронзовые медали брали — так что если займут второе место, будет нормально. Тем более «Краснодару» дышит в спину дракон с синим пламенем под названием «Газпром», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене» 11 ноября. Начало — 19:30 (мск).

Сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате России, набрав 29 очков в 14 матчах. На счету команды Владимира Ивича 31 очко, она располагается на первой строчке таблицы.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005443488_obedzinskiy_krasnodaru_dyishit_v_spinu_drakon_s_sinim_plamenem
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