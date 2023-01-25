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Сегодня, 22:58

Тавареш, Дуарте и Мозес присоединятся к «Спартаку» на сборе в Дубае

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш, а также полузащитник Виктор Мозес сегодня присоединятся к красно-белым на сборе в Дубае.

«Новички «Спартака» — защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш — сегодня поздно вечером присоединятся к команде. Вместе с ними в расположение прибывает и наш хавбек Виктор Мозес — с этого дня он будет восстанавливаться и набирать форму под руководством тренерского штаба Гильермо Абаскаля. Трое футболистов благополучно добрались из Москвы до Дубая, где команда завершает первый тренировочный сбор. 27-го января играем с «Ботевом», затем переезжаем в Абу-Даби на второй сбор», — сказал Зеленов.

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на год.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
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