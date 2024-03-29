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29 марта, 17:51

Тавареш может сыграть в матче с «Уралом»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Томаш Тавареш может появиться на поле в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Летом 2023 года футболист порвал крестообразную связку в расположении молодежной сборной Португалии. В связи с этим он ни разу не выходил на поле в текущем сезоне. Однако, по информации источника, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль планирует предоставить Таварешу несколько игровых минут в предстоящей встрече с «Уралом».

Матч «Спартак» — «Урал» состоится 30 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

Тавареш стал игроком «Спартака» в январе 2023 года. Всего за московскую команду 23-летний защитник провел 18 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Томаш Тавареш
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