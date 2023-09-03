Терехин полагает, что «Ростов» и «Динамо» будут играть на результат

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин поделился мыслями перед матчем бело-голубых с «Ростовом» в рамках 7-го тура РПЛ. Он предположил, что игра закончится результативной ничьей.

«Команды будут нацелены на победу, потому что очки нужны обоим коллективам. «Ростов» неудачно стартовал, а «Динамо» провалило игру со «Спартаком» и захочет реабилитироваться перед болельщиками. Жду хорошей игры сегодня, но фаворита назвать не могу. Кажется, что будет результативная ничья. Посмотрим, какой план выберет Личка — в Ростове отличный стадион и у них хорошая команда. Думаю, что сегодня команды будут играть на результат», — приводит «РБ Спорт» слова Терехина.

Матч между «Ростовом» и «Динамо» пройдет 3 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени. На данный момент бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Ростовчане с 7 очками идут на 11-й строчке.