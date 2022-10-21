Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

Терюшков: «Матч со «Спартаком» не повлияет на судьбу Гогниева. Тренеру нужно давать время»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о судьбе главного тренера химчан Спартака Гогниева в случае поражения от «Спартака» в 14-м туре РПЛ.

«Встреча со «Спартаком» не должна повлиять на судьбу Спартака Артуровича. Тренеру всегда надо давать возможность поработать, время. Тем более если у человека есть желание. Как болельщик могу сказать — частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Больше чем уверен, что никакой смены тренера не будет. Писареву не дали время? Здесь речь идет о профессиональных подходах к тренировкам, своему делу. В этом была причина отставки. Насколько я слышал, Гогниеву доверяют. Но любой тренер должен чувствовать ответственность за результат», — сказал Терюшков «СЭ».

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).

Спартак Гогниев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Роман Терюшков
2
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ушлые американцы превратили ее в бейсбол». Зачем российских школьников будут учить лапте?
Американец Ниманн требует взыскать с чемпиона мира Карлсена 100 миллионов долларов
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Агент заявил, что Кучаев полетит с ЦСКА на матч с «Оренбургом»
Терюшков: «Химки» на хорошей ноте закончили прошлый сезон победой над «Спартаком». Хотелось бы повторить результат!»
В «Нижнем Новгороде» рассказали о восстановлении Стоцкого после травмы
Слишкович будет руководить «Спартаком» в матче с «Химками»
Семак рассказал, будет ли Кассьерра участвовать в матче «Зенита» с «Сочи»
Семак — об обратной замене Мостового: «Андрей все понял и осознал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ле Таллек — о возможной игре Малкома и Клаудиньо за сборную России: «Удачи им! Для меня это было невозможно»

Агент заявил, что Кучаев полетит с ЦСКА на матч с «Оренбургом»