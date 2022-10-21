Терюшков: «Матч со «Спартаком» не повлияет на судьбу Гогниева. Тренеру нужно давать время»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о судьбе главного тренера химчан Спартака Гогниева в случае поражения от «Спартака» в 14-м туре РПЛ.

«Встреча со «Спартаком» не должна повлиять на судьбу Спартака Артуровича. Тренеру всегда надо давать возможность поработать, время. Тем более если у человека есть желание. Как болельщик могу сказать — частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Больше чем уверен, что никакой смены тренера не будет. Писареву не дали время? Здесь речь идет о профессиональных подходах к тренировкам, своему делу. В этом была причина отставки. Насколько я слышал, Гогниеву доверяют. Но любой тренер должен чувствовать ответственность за результат», — сказал Терюшков «СЭ».

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).