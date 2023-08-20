Тихонов не верит в «Ахмат» в домашнем матче против «Оренбурга»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 5-го тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Оренбургом».

«Ахмат» неудачно начал сезон, проиграл в прошлом туре «Пари НН», и это привело к отставке главного тренера. Пока еще клуб не определился с новым наставником, поэтому, возможно, будет играть с исполняющим обязанности. Это всегда лотерея — перемены могут подстегнуть команду, а могут, наоборот, обернуться падением морального духа. У «Оренбурга» пока не было побед в этом розыгрыше чемпионата, поэтому им представляется отличный шанс воспользоваться эмоциональной нестабильностью соперника и наконец взять три очка. Хотя в гостях это будет непросто, но потенциал у команды есть. Думаю, гости здесь ближе к победе", — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Ахмат» — «Оренбург» пройдет 20 августа. Начало — в 20:00 по мск.

Перед матчем 5-го тура РПЛ «Ахмат» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав три очка. «Оренбург» — на 15-м месте (одно очко).