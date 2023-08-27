Тихонов полагает, что в матче «Сочи» и «Локомотива» будут голы в обе стороны

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

«У «Локо» смутное время, идут разбирательства в дисциплинарных комитетах и внутри команды, но за счет класса отдельных игроков постоянно удается спасать матчи на последних секундах. Очков у них с «Сочи» поровну, но только южане демонстрируют позитивную динамику, а «Локомотив» как будто топчется на месте. В целом гости не должны здесь ударить лицом в грязь, так как все же состав очень качественный. Но и хозяева, конечно, почувствовали вкус голов, положив четыре «Ростову». Будет интересный матч, будут голы в обе стороны, и справедливее всего будет ничья», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 27 августа и начнется в 20.00 по московскому времени. На данный момент «Локомотив» с 6 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» располагается на строчку ниже, имея в активе такое же количество очков.