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РПЛ

Сегодня, 17:12

Тихонов полагает, что в матче «Сочи» и «Локомотива» будут голы в обе стороны

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

«У «Локо» смутное время, идут разбирательства в дисциплинарных комитетах и внутри команды, но за счет класса отдельных игроков постоянно удается спасать матчи на последних секундах. Очков у них с «Сочи» поровну, но только южане демонстрируют позитивную динамику, а «Локомотив» как будто топчется на месте. В целом гости не должны здесь ударить лицом в грязь, так как все же состав очень качественный. Но и хозяева, конечно, почувствовали вкус голов, положив четыре «Ростову». Будет интересный матч, будут голы в обе стороны, и справедливее всего будет ничья», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 27 августа и начнется в 20.00 по московскому времени. На данный момент «Локомотив» с 6 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» располагается на строчку ниже, имея в активе такое же количество очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-verit-chto-v-matche-sochi-i-lokomotiva-budut-goly-v-obe-storony-277194/
Андрей Тихонов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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