Тихонов считает, что «Крылья Советов» должны побеждать «Сочи» дома

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи».

«Крылья» в этом сезоне — команда-аномалия. Все последние годы она теряла одного сильного лидера за другим, взамен почти никого не брали, в прошлом сезоне боролись за непопадание в зону стыков, а сейчас после восьми туров идут третьими и забили пока больше всех. Не сказать, что сильно вырос уровень игры, но зато заметно улучшилась реализация моментов. Все это говорит о том, что не зря в Самаре не первый год доверяют одному тренеру — он добивается результатов в очень ограниченных условиях, строит гибкую команду, способную реагировать на различные варианты хода матча. В прошлом туре вели 2:0 с ЦСКА, но досадно упустили победу. И это не в первый раз. Но «Сочи» совсем нечем пока похвастать, после прошлого тура свой пост покинул Хохлов, и команду ждет определенное перестроение. «Крылья» должны побеждать дома», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

23 сентября «Сочи» на выезде сыграет против «Крыльев Советов». Начало матча — в 14.00 по мск.