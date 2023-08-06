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Сегодня, 21:56

Тимощук: «Во втором тайме старались внести коррективы, играть более активно»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, какую установку давал игрокам в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

— Когда «Зенит» уступал 1:2, в трансляции было видно, что вы в планшете давали игрокам определенные указания. Можно подробнее, как вы пытались перестроить игру команды во втором тайме, и был ли какой-то подсказ удаленно от Сергея Семака?

— Во-первых, мы перешли на пятерку, начали второй тайм в пятерке, старались поднять фланги. Понимали, что нам нужно отыгрываться, играть более активно. Вышел Марио, добавил чуть движения на фланге. Конечно, то, что было во втором тайме и желание футболистов, и стремление вырвать результат и матч, — похвально, но, к сожалению, скажу то, что допустили ошибки. Такое в футболе бывает, невозможно на протяжении всех 90 минут так держать концентрацию, а нужно, как держали во втором тайме. Поэтому старались внести коррективы, потому что было видно, что ребята, может быть где-то недонастроились, может быть кто-то сильно расслабленно чувствовал себя, поэтому старались как-то встряхнуть. От Сергея Богдановича могли получить только какое-то СМС в перерыве, когда там находились и это обсудить с тренерским штабом. Думаю, что те решения, которые были — и тройная замена в перерыве, как раз были направлены на то, чтобы чуть-чуть видоизменить игру, прибавить в движении, агрессии как в обороне, так и в атаке.

«Зенит» провел этот матч без главного тренера Сергея Семака из-за того, что специалист получил красную карточку после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) за споры с судьей.

Анатолий Тимощук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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