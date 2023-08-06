Гафин — о Захаряне: «Если будут предложения, которые устроят все стороны — пойдем навстречу мечте Арсена»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен был на футбольном поле, он футболист «Динамо». У нас есть интерес разного уровня, есть и предметный в качестве предложений, есть и на уровне разговоров. Мы в процессе, мы будем конструктивны. Если будут предложения, которые устроят все стороны — пойдем навстречу мечте Арсена», — сказал Гафин.

Сообщалось, что игроком на данный момент интересуется «Страсбур».

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

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