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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем полузащитника Арсена Захаряна.
«Арсен был на футбольном поле, он футболист «Динамо». У нас есть интерес разного уровня, есть и предметный в качестве предложений, есть и на уровне разговоров. Мы в процессе, мы будем конструктивны. Если будут предложения, которые устроят все стороны — пойдем навстречу мечте Арсена», — сказал Гафин.
Сообщалось, что игроком на данный момент интересуется «Страсбур».
Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.
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