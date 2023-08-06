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Сегодня, 22:09

Тимощук: «Проигрывать всегда обидно, тем более, если привык побеждать»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о возможных изменениях в составе в следующем матче.

— «Зенит», когда пять лет назад была проблема с составом, нужно было сделать новую команду, перестраиваться по ходу, он держался на дисциплине, в каждом матче добывались очки за счет дисциплины, а сегодня с ней были проблемы. Как будете решать это перед следующей игрой и будете ли персонально с кем-то разговаривать? С тем же Ренаном, потому что взрослеть нужно при всем его наборе качеств?

— Сегодня, к сожалению, вырвал очки соперник, поэтому нужно отдать им должное, что они всю игру пластились, боролись, бились и кусались, насколько могли. В некоторых эпизодах уже и ходить им было тяжело. Но к нашему сожалению и их счастью, они смогли это сделать и взять первую победу у нас на стадионе. Вы знаете, насколько это непросто. Конечно, у нас после каждого матча проводится углубленный разбор нашего предыдущего матча и как всегда теоретическое занятие проводится. Поэтому, конечно, будут сделаны корректировки, будет видеоанализ. Со всеми обсудим и покажем. Конечно, когда у футболистов спрашиваешь, есть ли какие-то вопросы, их почему-то не возникает. Но если есть у кого-то какие-то недопонимания, наш тренерский штаб в лице главного тренера всегда открыты, мы к этому их призываем — к диалогу, чтобы они делились своими впечатлениями, самочувствием и физическим состоянием.

Думаю, что проигрывать всегда обидно, тем более, если привык побеждать. Но этим и прекрасен футбол, что предсказать зачастую исход поединка очень сложно. И сегодня тоже «Динамо» приехало сюда как раз с таким же настроем, что пока не побеждали при новом тренере в чемпионате, хотели что-то показать, терпели и смогли это сделать. Мы, к сожалению, получили удаление нашего одного из ключевых футболистов центра поля, что в дальнейшем заставит нас подумать, поломать голову, как использовать и кого использовать на той позиции вместо Барриоса. Вы видели в прошлом сезоне, когда у него была травма или дисквалификация, было не так просто это сделать.

Футболисты получают свой шанс в каждом матче и упрекнуть в этом тренерский штаб невозможно. На кубок те футболисты, которые хотят играть, получают больше возможностей, кто не так много в сезоне играет. Прежде всего они должны выходить и показывать тот уровень, который у них есть. Они игроки «Зенита», каждый из них по праву находится в этой команде. Нужно просто доставать себя, стремиться, нужно жить на футбольном поле и получать удовольствие от того, что ты делаешь это и от того результата, который ты можешь получить.

Анатолий Тимощук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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