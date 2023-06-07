Тренер «Енисея» Ивахов высказался о поражении от «Факела»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал поражения от «Факела» (0:1) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Хочу сказать, что наши ребята молодцы. «Факел» — это очень силовая команда. Могу сказать, что наши футболисты, зная сильную сторону соперника, выигрывали единоборства и нивелировали сильные качества воронежцев. Конечно, мы маленько в свой футбол сегодня не играли. Это тоже заслуга «Факела».

Все вы знаете, когда есть пространство, разрывы, наши сильные стороны выходят на первый план, но на 60-й минуте произошел несчастный случай, мы остались в меньшинстве. Перестроили игру, сели в более низкий блок», — сказал Ивахов на послематчевой пресс-конференции.

Ответный матч пройдет в Воронеже 10 июня. Начало — в 17.30 мск.