Смородская назвала катастрофой и грустным зрелищем поражение «Локомотива» от «Урала» в РПЛ

1 октября, 21:15
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на поражение железнодорожников от «Урала» (2:4) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
«Клуб надо спасать. Первое, что надо сделать, — всех выгнать. Все руководство. «Локомотив» был в меньшинстве, но люди в меньшинстве забивают голы и выигрывают матчи. Кошмар. Катастрофа! Ничего не наладится, пока не выгонишь их всех: Леонченко, Цорна, тренера. Грустное зрелище, на которое все смотрят, и никто ничего не делает. Я поражена!» — сказала Смородская «СЭ».
«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место в РПЛ (9 очков). «Урал» набрал 7 очков, но остается на 15-й строчке.
В следующем туре «Урал» 7 октября на своем поле примет «Химки». «Локомотив» на следующий день в гостях сыграет с «Сочи».
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