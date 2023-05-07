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Сегодня, 20:29

Газзаев: «Семак является лучшим тренером в России! Выиграть чемпионат пять раз подряд — это искусство»

Газзаев поздравил «Зенит» с пятым чемпионством подряд
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поздравил «Зенит» с пятым чемпионством подряд. В 26-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

«Семак сегодня является лучшим тренером в России, — сказал Газзаев «СЭ». — Выиграть один раз чемпионат не проблема, но становится чемпионом пять раз подряд — это искусство тренера! С чем я и поздравляю его. В чемпионате России есть 4-5 команд, которые могут и обязаны составить конкуренцию. Но отличие «Зенита» в том, что у него четко и профессионально выстроена система клуба. Сегодня «Зенит» работает по аналогии с лучшими европейскими командами. Команды-конкуренты в чемпионате России должны добиваться результата, учитывая составы и возможности, но у них нет той четкости, что есть у «Зенита».

Газзаев также отметил, что команды-конкуренты не должны довольствоваться вторыми и третьими местами.

«В свое время ЦСКА имел такое тотальное преимущество, чуть ранее это было у «Спартака». Такие моменты в чемпионатах случаются. Главное, чтобы команды-конкуренты не довольствовались вторыми и третьими местами, а создавали настоящую борьбу. От этого будет совершенно другой интерес национального первенства», — добавил Газзаев.

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

«Зенит» получил право нанести вторую звезду на форму.

Валерий Газзаев
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  • spetrov

    Харош, не торопись на будущее. :)

    07.05.2023

  • Пахтакор чемпион

    Ну вот Манчини удалось запороть чемпионат при отличном составе ( один Паредес чего стоил) и лояльном судействе. Манчини хороший тренер или как? Луческу тоже удалось. Луческу плохой тренер или как? Боаш выиграл титул, а потом не попал в еврокубки. С отличным составом ( намного лучше чем сейчас в Зените). На судейство он постоянно жаловался... Боаш лучше Семака или хуже?

    07.05.2023

  • Пахтакор чемпион

    Уже было. Уфа, 1 сезон, шестое место, лучший результат в истории клуба, выход в ЕК. Хороший тренер.

    07.05.2023

  • andy1962

    Прав Валерий Георгиевич - Семак лучший тренер России отныне и , возможно, навсегда! Воздалось ему за трудолюбие, скромность и талант. По сравнению с Сергеем Абаскаль и другие иносранцы выглядят какими-то пигмеями, умеющими скакать на бровке, устраивать скандалы. Но у них еще все впереди, а пока - браво, Cемак, ты уже велик!!!

    07.05.2023

  • andy1962

    дай Гвардиоле или Моуриньо команду среднего уровня и увидишь какие они тренеры. Не злопыхай, а лучше поздравь Семака!

    07.05.2023

  • Александр Дмитриев

    гав гав

    07.05.2023

  • John Doe

    Лукрйл м Фекдун не причина твоих соплей.

    07.05.2023

  • Darkman79

    Газзаев,ну ты то куда))))Ладно Боярский с Орловым...

    07.05.2023

  • Burah

    Пять раз не запороть чемпионат при лучшем составе и лояльном судействе - да волшебство, практически

    07.05.2023

  • John Doe

    Никогда Сереже зла не желал. Но считаю, что Слуцкий не в разы, а на порядок лучший тренер.

    07.05.2023

  • nisadua1972

    да уж…. Газпром тут не причем…. гений Семак… из ненужных дешёвых…. игроков…. слепил командищу….

    07.05.2023

  • ddddd

    самому то не смешно

    07.05.2023

  • Bronchit

    дайте ему команду среднего уровня и увидите какой он тренер

    07.05.2023

    • Московские клубы в гостях у «Зенита»: 0 очков в последних 13 матчах

    Семак выиграл чемпионат в пятый раз и обогнал Газзаева