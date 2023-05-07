Сегодня, 20:29
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поздравил «Зенит» с пятым чемпионством подряд. В 26-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2.
«Семак сегодня является лучшим тренером в России, — сказал Газзаев «СЭ». — Выиграть один раз чемпионат не проблема, но становится чемпионом пять раз подряд — это искусство тренера! С чем я и поздравляю его. В чемпионате России есть 4-5 команд, которые могут и обязаны составить конкуренцию. Но отличие «Зенита» в том, что у него четко и профессионально выстроена система клуба. Сегодня «Зенит» работает по аналогии с лучшими европейскими командами. Команды-конкуренты в чемпионате России должны добиваться результата, учитывая составы и возможности, но у них нет той четкости, что есть у «Зенита».
Газзаев также отметил, что команды-конкуренты не должны довольствоваться вторыми и третьими местами.
«В свое время ЦСКА имел такое тотальное преимущество, чуть ранее это было у «Спартака». Такие моменты в чемпионатах случаются. Главное, чтобы команды-конкуренты не довольствовались вторыми и третьими местами, а создавали настоящую борьбу. От этого будет совершенно другой интерес национального первенства», — добавил Газзаев.
Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
«Зенит» получил право нанести вторую звезду на форму.
spetrov
Харош, не торопись на будущее. :)
07.05.2023
Пахтакор чемпион
Ну вот Манчини удалось запороть чемпионат при отличном составе ( один Паредес чего стоил) и лояльном судействе. Манчини хороший тренер или как? Луческу тоже удалось. Луческу плохой тренер или как? Боаш выиграл титул, а потом не попал в еврокубки. С отличным составом ( намного лучше чем сейчас в Зените). На судейство он постоянно жаловался... Боаш лучше Семака или хуже?
07.05.2023
Пахтакор чемпион
Уже было. Уфа, 1 сезон, шестое место, лучший результат в истории клуба, выход в ЕК. Хороший тренер.
07.05.2023
andy1962
Прав Валерий Георгиевич - Семак лучший тренер России отныне и , возможно, навсегда! Воздалось ему за трудолюбие, скромность и талант. По сравнению с Сергеем Абаскаль и другие иносранцы выглядят какими-то пигмеями, умеющими скакать на бровке, устраивать скандалы. Но у них еще все впереди, а пока - браво, Cемак, ты уже велик!!!
07.05.2023
andy1962
дай Гвардиоле или Моуриньо команду среднего уровня и увидишь какие они тренеры. Не злопыхай, а лучше поздравь Семака!
07.05.2023
Александр Дмитриев
гав гав
07.05.2023
John Doe
Лукрйл м Фекдун не причина твоих соплей.
07.05.2023
Darkman79
Газзаев,ну ты то куда))))Ладно Боярский с Орловым...
07.05.2023
Burah
Пять раз не запороть чемпионат при лучшем составе и лояльном судействе - да волшебство, практически
07.05.2023
John Doe
Никогда Сереже зла не желал. Но считаю, что Слуцкий не в разы, а на порядок лучший тренер.
07.05.2023
nisadua1972
да уж…. Газпром тут не причем…. гений Семак… из ненужных дешёвых…. игроков…. слепил командищу….
07.05.2023
ddddd
самому то не смешно
07.05.2023
Bronchit
дайте ему команду среднего уровня и увидите какой он тренер
07.05.2023