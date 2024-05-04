Тренер «Зенита» Оливейра назвал тяжелым календарь команды

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос «СЭ» об атмосфере в команде.

«Хорошая атмосфера, прошли сложные игры. У нас тяжелый календарь. Но пока мы находимся на первом месте и еще боремся за выход в финал Кубка. Поэтому все нормально, вся команда работает», — сказал Оливейра «СЭ».

После 26 туров РПЛ «Зенит» идет на первой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Краснодар», у которого столько же баллов, занимает второе место, уступая клубу из Санкт-Петербурга по статистике личных встреч. Третьим идет «Динамо» с 47 очками.