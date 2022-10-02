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У нападающего ЦСКА Федора Чалова украли один гол. Счет в матче 11-го тура «Химки» — ЦСКА (1:2) открыл именно армеец, а не защитник подмосковной команды Брайн Идову, который в соответствии с официальным протоколом, заполненным одним из судей, теперь числится автором автогола.
Такое происходит в чемпионате России уже не в первый раз. Сколько можно издеваться над здравым смыслом?! Представители ЦСКА, вам все равно, что вашего игрока лишили гола?
На международных турнирах используются критерии для определения автогола. К действиям Идову они не применимы: мяч уже катился в сетку, и лишь за мгновение до того, как он пересек линию ворот, его коснулся футболист «Химок».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования