У Чалова украли гол! В протоколе матча «Химки» — ЦСКА допущена ошибка

У нападающего ЦСКА Федора Чалова украли один гол. Счет в матче 11-го тура «Химки» — ЦСКА (1:2) открыл именно армеец, а не защитник подмосковной команды Брайн Идову, который в соответствии с официальным протоколом, заполненным одним из судей, теперь числится автором автогола.

Табло матча «Химки» — ЦСКА на сайте РПЛ.

Табло матча «Химки» — ЦСКА на сайте РПЛ.

Такое происходит в чемпионате России уже не в первый раз. Сколько можно издеваться над здравым смыслом?! Представители ЦСКА, вам все равно, что вашего игрока лишили гола?

На международных турнирах используются критерии для определения автогола. К действиям Идову они не применимы: мяч уже катился в сетку, и лишь за мгновение до того, как он пересек линию ворот, его коснулся футболист «Химок».