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Судейство

Сегодня, 15:57

У Зобнина тоже украли один гол. Почему молчит «Спартак»?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Гол после удара Романа Зобнина в матче «Краснодар» — «Спартак» (1:4).
Протокол матча «Краснодар» — «Спартак».
1/2

Сегодня усилиями ЦСКА, РПЛ, РФС и «СЭ» была восстановлена справедливость: Федору Чалову официально вернули один гол. Именно нападающий армейцев открыл счет в матче 11-го тура чемпионата России «Химки» — ЦСКА (1:2). Однако в соответствии с протоколом игры, заполненным одним из судей, тот мяч был записан как автогол защитника подмосковной команды Брайна Идову. Теперь внесено изменение.

Как на это отреагирует «Спартак» и отреагирует ли? Дело в том, что в июльской встрече 2-го тура «Краснодар» — «Спартак» (1:4) третий гол красно-белых на 52-й минуте забил Роман Зобнин. В такой же ситуации, как и у Чалова, только угол был чуть более острым.

Но в протоколе вместо Зобнина значится защитник «быков» Сергей Бородин, который почти с линии ворот добил мяч в сетку. Да еще почему-то перепутана минута — указана 53-я.

Обратится ли сейчас «Спартак» в РФС и РПЛ с просьбой записать тот мяч на своего полузащитника?

Роман Зобнин
Федор Чалов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
12
21
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