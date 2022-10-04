У Зобнина тоже украли один гол. Почему молчит «Спартак»?

Сегодня усилиями ЦСКА, РПЛ, РФС и «СЭ» была восстановлена справедливость: Федору Чалову официально вернули один гол. Именно нападающий армейцев открыл счет в матче 11-го тура чемпионата России «Химки» — ЦСКА (1:2). Однако в соответствии с протоколом игры, заполненным одним из судей, тот мяч был записан как автогол защитника подмосковной команды Брайна Идову. Теперь внесено изменение.

Как на это отреагирует «Спартак» и отреагирует ли? Дело в том, что в июльской встрече 2-го тура «Краснодар» — «Спартак» (1:4) третий гол красно-белых на 52-й минуте забил Роман Зобнин. В такой же ситуации, как и у Чалова, только угол был чуть более острым.

Но в протоколе вместо Зобнина значится защитник «быков» Сергей Бородин, который почти с линии ворот добил мяч в сетку. Да еще почему-то перепутана минута — указана 53-я.

Обратится ли сейчас «Спартак» в РФС и РПЛ с просьбой записать тот мяч на своего полузащитника?