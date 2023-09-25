Умяров рассказал о разговоре с арбитром Кукуяном после матча с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал «СЭ», о чем говорил с главным арбитром матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0) Павлом Кукуяном после финального свистка.

«Мы всегда хорошо общаемся. Любим поговорить. Был эпизод, когда Зобнин давал мне передачу, а мяч коснулся судьи и в итоге дошел игроку «Динамо». Я спросил, почему он не остановил игру. Он сказал, что траекторию это особо не изменило. В целом вопросов к арбитру нет. Мы тянули время? Это нормально. Мы тоже после поражений жалуемся, когда соперники тянут время», — сказал Умяров «СЭ».

«Спартак» с 16 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.