Ульянов заявил, что «Локомотив» не рассматривал кандидатуру Черчесова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о слухах про возможный приход в клуб Станислава Черчесова.

«Рассматривали ли кандидатуру Черчесова? Нет. Точно нет. У нас долгая цепочка — спортивный директор, совет директоров — должно многое срастись, чтобы мы кого-то рассматривали. Должны быть глобальные потрясения, чтобы это делать. Черчесов сказал про некую виртуальную команду, находящуюся в середине таблице? Не могу сказать за Станислава Саламовича, но Михаил Михайлович подтвердил то, что есть сейчас. Результат матча с «Зенитом» все показал», — приводит слова Ульянова «РБ Спорт».

В матче 9-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1.

«Локомотив» с 15 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.