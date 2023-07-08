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Умяров впервые сыграл за «Спартак» после повреждения

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров 8 июля провел первый матч в футболке красно-белых после повреждения. Футболист не играл на протяжении 272 встреч.

Хавбек участвовал во втором товарищеском матче против «Акрона» (0:2).

«С возвращением, Наиль!» — написала пресс-служба клуба.

В середине марта хавбек перенес операцию на плюсневой кости после того, как консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Он получил повреждение в октябре прошлого года. 22-летний футболист присутствовал на матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) на костылях.

В сезоне-2022/23 Умяров провел 14 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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