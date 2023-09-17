«Урал» — «Факел»: Безбородов не назначил пенальти за фол Квеквескири

На 38-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел» (0:0) арбитр Владислав Безбородов снова ошибочно не назначил 11-метровый удар — в этот раз в ворота гостей.

Судья никак не отреагировал на то, что Ираклий Квеквескири ударил Сильвие Бегича отставленной в сторону правой рукой.

Видеоассистенты Игорь Панин и Валерий Данченко в действия судьи не вмешались.

А вот на 82-й минуте они предложили Безбородову посмотреть видеозапись и дать оценку тому, как сыграл уже Бегич. В ходе голевой атаки «Урала» Сильвие ударил соперника рукой. Рефери в итоге правильно отменил гол и вынес Бегичу предупреждение.