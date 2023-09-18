Президент УЕФА: «Российские сборные и клубы вернутся к соревнованиям, когда закончатся события на Украине»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, когда российские сборные и клубы смогут вернуться к международным соревнованиям.

«Россия вернется в футбол только тогда, когда закончатся события на Украине», — приводит слова Чеферина ТАСС со ссылкой на сербский телеканал Sportklub.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В конце прошлого года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, однако не принял окончательного решения.