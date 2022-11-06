Сегодня, 16:55
«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев мячи забили Юрий Газинский и Егор Филипенко. У гостей отличился Антон Миранчук, а на пятой добавленной ко второму тайму минуте в свои ворота мяч отправил Филипенко.
«Урал», набравший 18 очков, занимает десятое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 13 баллами располагается на 14-й строчке.
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Основные источники исследования