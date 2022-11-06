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Сегодня, 16:55

«Урал» — «Локомотив»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев мячи забили Юрий Газинский и Егор Филипенко. У гостей отличился Антон Миранчук, а на пятой добавленной ко второму тайму минуте в свои ворота мяч отправил Филипенко.

«Урал», набравший 18 очков, занимает десятое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 13 баллами располагается на 14-й строчке.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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