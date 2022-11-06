«Урал» — «Локомотив»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев мячи забили Юрий Газинский и Егор Филипенко. У гостей отличился Антон Миранчук, а на пятой добавленной ко второму тайму минуте в свои ворота мяч отправил Филипенко.

«Урал», набравший 18 очков, занимает десятое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 13 баллами располагается на 14-й строчке.