«Урал» — «Локомотив»: Филипенко вывел хозяев вперед на 90-й минуте

Защитник «Урала» Егор Филипенко вывел свою команду вперед в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» — 2:1.

На 90-й минуте футболист забил ударом головой после подачи с углового.

Филипенко забил первый гол за «Урал». 34-летний белорус проводит седьмой матч за команду из Екатеринбурга.