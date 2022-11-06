Сегодня, 16:01
«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 16-го тура чемпионата России.
16-я минута. Миранчук — 0:1
67-я минута. Газинский — 1:1
90-я минута. Филипенко — 2:1
90+5-я минута. Филипенко — в свои ворота — 2:2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования