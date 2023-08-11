«Урал» — «Спартак»: Галимов сегодня дебютирует в роли ВАР в РПЛ

Сегодняшний матч 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Урал» — «Спартак» станет для Романа Галимова дебютным в роли ВАР в РПЛ. Ранее у него был опыт работы видеоассистентом в первой лиге — весной этого года в игре 24-го тура первенства России «Акрон» — «Динамо» Мх (2:0).

А вот в качестве главного Галимов судил в чемпионате 40 раз.

Для Кирилла Левникова игра с участием «Урала» уже вторая за три дня: 8 августа он работал видеоарбитром на матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Урал» — «Ростов» (1:0).