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Судейство

Сегодня, 13:20

«Урал» — «Спартак»: Галимов сегодня дебютирует в роли ВАР в РПЛ

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодняшний матч 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Урал» — «Спартак» станет для Романа Галимова дебютным в роли ВАР в РПЛ. Ранее у него был опыт работы видеоассистентом в первой лиге — весной этого года в игре 24-го тура первенства России «Акрон» — «Динамо» Мх (2:0).

А вот в качестве главного Галимов судил в чемпионате 40 раз.

Для Кирилла Левникова игра с участием «Урала» уже вторая за три дня: 8 августа он работал видеоарбитром на матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Урал» — «Ростов» (1:0).

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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