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Сегодня, 12:15

В «Ахмате» считают, что арбитр Кукуляк справился с работой в матче с «Локомотивом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Евгений Кукуляк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе Евгения Кукуляка в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

На 46-й минуте арбитр отменил гол полузащитника «Ахмата» Ивана Олейникова из-за попадания мяча в руку.

«Отмена нашего гола — спорное решение. С разных камер видно момент по-разному. К сожалению для нас было принято такое решение. В ЭСК обжаловать не планируем. В целом, Кукуляк справился с работой вчера. Кроме этого спорного эпизода, по судейству у нас претензий не было. Арбитр отработал хорошо», — сказал Газзаев «СЭ».

«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 25 ноября. «Ахмат» на день позже в гостях встретится с «Оренбургом».

ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Евгений Кукуляк
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