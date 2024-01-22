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Сегодня, 13:38

В «Ахмате» заявили, что «Зенит» не обращался в клуб по поводу трансфера Харина

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Евгений Харин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Зенит» изучает возможность приобретения защитника Евгения Харина. 22 января об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Мы узнали эту новость только от вас. С нами никто не связывался, в клуб ничего не приходило. На данный момент это чьи-то фантазии», — сказал Айдамиров «СЭ».

По информации источника, «Зенит» изучает кандидатуру Харина после ухода Данила Кругового.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона-2023/24 25-летний защитник будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».

Евгений Харин
Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит
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