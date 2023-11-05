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Сегодня, 14:23

В «Балтике» отреагировали на возможную отставку руководства команды

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Балтики» ответили на вопрос «СЭ» о возможном расставании с генеральным и спортивным директорами после поражения от «Зенита» (0:2) в 14-м туре чемпионата России.
Ранее об этом сообщил Legalbet.

«Клуб работает в штатном режиме. Мы начинаем плановую подготовку к следующему матчу. Слухи мы не комментируем», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Балтики».

«Балтика» после 14 туров занимает промежуточное пятнадцатое место в чемпионате России, набрав 11 очков.

В следующем туре команда Сергея Игнашевича сыграет с «Пари НН» 12 ноября.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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