В чем нужно прибавить Ломаеву? В чем сила Акинфеева? Мнение Габулова

Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов специально для «СЭ» разобрал игру вратарей в матче 8-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА (0:1).

— Оба вратаря сыграли уверенно, надежно, без явных ошибок, В предыдущих турах мы отмечали несколько суетливые действия Ломаева, что приводило к голам. В этот раз он сыграл гораздо четче, хотя вопросы по пропущенному мячу у меня все равно есть.

На 81-й минуте Ломаев переиграл Медину в ближнем бою. Он опять быстро сократил дистанцию до бьющего, сыграл в блок в нижней стойке. Мяч отскочил к Гайчу, но Иван не растерялся, быстро переключился на аргентинца. Подчеркну, что все это происходило за пределами вратарской, голкиперу пришлось дважды менять позицию. Ломаев красиво среагировал на удар Гайча, ногой отбил нижний мяч. Блестящее двойное спасение!

Перейдем к голу Дивеева. Кто-то может сказать, что удар наносился головой в упор, с линии вратарской. С одной стороны, принимается. Но давайте все же обратим внимание на траекторию полета мяча после подачи с углового. Она достаточно высокая и в принципе легко досягаемая для вратаря. Да и плотность футболистов на пути к мячу была не очень большая. Вообще отмечу, что на выходах Ломаев действует не очень уверенно. Ему нужно этот элемент подтягивать и вот именно с такими подачами справляться. Считаю, у голкипера была возможность просчитать траекторию полета мяча, выбрать наиболее высокую точку, недосягаемую для атакующих игроков, и спокойно сделать два шага с целью перехвата.

Игра Акинфеева. Игорь как всегда был очень надежен и спокоен. Очередной «сухарь» в копилочку. У ворот ЦСКА был один опасный момент. Отмечу, что прошел дождь, мяч был скользкий. У вратаря могли возникнуть проблемы, если бы не его классное, единственно верное в той ситуации решение. Бейл бил мощно, низом с левой ноги из пределов штрафной. Игорь не стал ловить, а сложился и отбил кулаками мяч, чтобы он как можно дальше отлетел от ворот.