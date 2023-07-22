В «Динамо» назвали сложным выбор главного тренера после отставки серба Йокановича

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как проходил выбор нового главного тренера московского клуба после отставки серба Славиши Йокановича.

«Как проходил выбор тренера? Были, конечно, другие кандидаты. Это был сложный выбор. Но мы его приняли. Сейчас Марцел Личка — наш главный тренер, мы его поддерживаем во всем», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

Также он ответил на вопрос о перспективах команды на сезон.

«Была первая игра, трудно сейчас говорить о перспективах на сезон. Мы хотим, чтобы игроки и новый главный тренер реализовали свой потенциал. Мы все для этого сделаем», — добавил гендиректор.

Чешский специалист Марцел Личка возглавил «Динамо» в июне этого года. В первом туре нового сезона РПЛ бело-голубые уступили «Краснодару» со счетом 1:3. Следующий матч команда проведет 29 июля против «Крыльев Советов».