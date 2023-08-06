В «Динамо» объяснили, почему Захарян был заменен по ходу игры с «Зенитом»

Сегодня, 21:52
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, почему полузащитник Арсен Захарян был заменен по ходу встречи против «Зенита» (3:2) в рамках 3-го тура чемпионата России.
«О повреждении Захаряна пока говорить преждевременно. Замена была связана с некой превентивной акцией со стороны медицинского штаба. Мышечный спазм? Не исключаю, но нужно спросить у врачей. После обследования мы дадим полную информацию», — сказал Гафин.
Захарян покинул поле на 35-й минуте. После замены футболист показал на заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле вышел Денис Макаров.
13 августа команда Семака сыграет с «Факелом» в 4-м туре РПЛ. «Динамо» в этот же день встретится с «Балтикой».