В «Динамо» заявили, что Лаксальт останется в клубе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Дженоа» к защитнику бело-голубых Диего Лаксальту.

«Нам об этом ничего неизвестно. Лаксальт остается в клубе», — сказал Пивоваров «СЭ».

«Динамо» приобрело Лаксальта у «Милана» два года назад за 3,5 миллиона евро, его соглашение с московским клубом действует до конца нынешнего сезона. Трансфермаркт оценивает стоимость 30-летнего уругвайца в 2,5 миллиона евро.