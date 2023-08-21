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РПЛ

Сегодня, 14:12

В КДК заявили, что слова Дзюбы в адрес Моссаковского не повлияют на условную дисквалификацию игрока

Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о возможном рассмотрении слов нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес спортивного комментатора Михаила Моссаковского.

В субботу, 19 августа, Дзюба выложил в соцсетях видеоролик, в котором он грубо и в нецензурной форме высказался о работе Моссаковакого, комментировавшего матч 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (1:1) по ТВ.

«Все, что приходит вне стадиона, не является юрисдикцией КДК. На его условную дисквалификацию этот эпизод никак не повлияет. Я видел это видео. С моей точки зрения, оскорбительных слов Дзюбой сказано не было», — сказал Григорьянц корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Дзюба пропустил игру «Локомотива» с «Краснодаром» из-за травмы.

12 августа после игры 4-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Крыльями Советов» (1:1) Дзюба, пропускавший матч, грубо отреагировал на вопрос журналиста издания «РБ Спорт», когда направлялся к машине со своей семьей. КДК РФС рассмотрел этот инцидент и наказал футболиста дисквалификацией на два матча условно с испытательным сроком до конца сезона-2023/24, а также оштрафовал игрока на 50 тысяч рублей.

Артем Дзюба. Дзюба получил два матча условно за угрозы журналисту. Если сорвется еще раз, будет реальная дисквалификация

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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
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 - : -
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Сочи – Локомотив
 - : -
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