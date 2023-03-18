В «Краснодаре» опровергли информацию о возможном коронавирусе у Сафонова

18 марта, 23:30
Технический директор «Краснодара» Алексей Толстиков ответил на вопрос «СЭ» о возможном коронавирусе у голкипера Матвея Сафонова.
— Была информация, что Матвей Сафонов получил положительный тест на ковид.
— Не было такого. Вы же его видели.
— Был сомнительный тест?
— Не комментирую никак.
18 марта Сафонов остался в запасе на матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3). Перед началом игры голкипер принял участие в тренировке команды.
В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провел за «Краснодар» 24 матча, пропустил 37 голов и 8 раз сыграл на ноль.