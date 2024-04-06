Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:19

В «Крыльях Советов» назвали заслуженной победу над «Уралом»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу команды в матче 24-го тура против «Урала» (2:1).

Автором забитых мячей у самарцев в прошедшей встрече стал полузащитник Амар Рахманович, оформивший дубль.

«Мы настраиваемся на каждый конкретный матч, чтобы добиться положительного результата. Победа над «Уралом» очень важна для нас, потому что это серьезный противник, хорошая команда, хороший тренерский штаб и победа на выезде — это вдвойне приятно. Хотел бы в первую очень поздравить команду и тренерский штаб за прекрасно выполненную работу, считаю сегодняшнюю победу заслуженной. У нас есть задача в каждом матче играть на победу и добиваться положительного результата», — сказал Корниленко «СЭ».

На данный момент «Крылья Советов» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 22 матчах.

14 апреля самарский клуб сыграет дома против «Рубина».

Сергей Корниленко
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
1
Обсудить
Читайте также
Дочь форварда «Спартака» и «Динамо» рассказала о загадочной смерти футболиста
Брэдли Купер сыграл композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро»
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
­­­Абаскаль издевается над всеми и выпрашивает неустойку, Личка провел мужской разговор после унижения от «Ростова». Что ждать от дерби «Динамо» - «Спартак»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
«Краснодар» победил «Пари Нижний Новгород». Онлайн-трансляция матч РПЛ
«Краснодар» обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в РПЛ
«Ростов» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
«Пари НН» — «Краснодар»: Сперцян забил на 80-й минуте
«Пари НН» — «Краснодар»: видео голов
«Пари НН» — «Краснодар»: Кордоба забил второй гол в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» — «Краснодар»: нижегородцы сравняли счет

«Пари НН» — «Краснодар»: ничья после первого тайма